Николас Мадуро переизбран на пост президента Венесуэлы. Согласно данным Национального избирательного совета Баливарианской республики, за него проголосовали 68 % избирателей.

Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон, по итогам обработки более 90% бюллетеней, набрал в три раза меньше голосов. Еще до объявления официальных результатов, он заявил, что не признает их.

Мадуро, в свою очередь, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, обвинил Фалькона в неуважении к народу страны.

«Такого никогда не видели, чтобы кандидат не признавал результаты (голосования — Прим. Iz.ru) до момента, когда их объявили», — приводит слова главы государства «РИА Новости».

Лидер Венесуэлы также призвал своих оппонентов к перемирию и национальному диалогу, а иностранным государствам посоветовал перестать дестабилизировать ситуацию в Баливарианской республике.

Другие кандидаты на пост президента Хавьер Бертуччи и Рейнальдо Кихада набрали менее одной тысячи голосов каждый.

Ранее США, Аргентина, Чили и некоторые другие страны, в том числе европейские, заявили, что не признают выборы Венесуэле, которые, по их мнению, нелегитимны.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, обвинило США во вмешательстве в избирательный процесс в республике, в попытке затруднить проведение голосования. Посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский уже заявил, что победа Мадуро означает дальнейшее развитие отношений между Каракасом и Москвой.

Выборы президента Венесуэлы проходят на фоне акций протеста, вызванных жестким экономическим кризисом. В Баливарианской республике наблюдается гиперинфляция, девальвация национальной валюты, дефицит товаров первой необходимости и лекарств. Основной причиной нынешней ситуации стало падение цен на нефть.