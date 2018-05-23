Помпео указал на зависимость проведения саммита с КНДР от позиции Ким Чен Ына

Проведение первого в истории саммита США и Северной Кореи зависит от позиции лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в конгрессе.

«Это решение в конечном счете предстоит принимать председателю (Трудовой партии Кореи. — iz.ru) Ким (Чен Ыну)», — приводит ТАСС ответ главы американского внешнеполитического ведомства на вопрос, состоятся ли переговоры лидеров США и КНДР. В свою очередь, Помпео выразил надежду, что эта встреча будет проведена.

22 мая президент США Дональд Трамп допустил, что планируемая 12 июня встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре может не состояться в намеченные сроки. Позже американский лидер отметил, что настроение его северокорейского коллеги изменилось после его второго визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын опасается, что в период его поездки на переговоры с Дональдом Трампом в КНДР может возникнуть угроза военного или государственного переворота.