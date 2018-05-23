Прямой эфир

Помпео указал на зависимость проведения саммита с КНДР от позиции Ким Чен Ына

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проведение первого в истории саммита США и Северной Кореи зависит от позиции лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил госсекретарь Майкл Помпео на слушаниях в конгрессе.

КНДР усиливает переговорную позицию угрозами
Официальный Пхеньян отказался от встречи с южанами и заявил о возможной отмене саммита с США

«Это решение в конечном счете предстоит принимать председателю (Трудовой партии Кореи. — iz.ru) Ким (Чен Ыну)», — приводит ТАСС ответ главы американского внешнеполитического ведомства на вопрос, состоятся ли переговоры лидеров США и КНДР. В свою очередь, Помпео выразил надежду, что эта встреча будет проведена.

22 мая президент США Дональд Трамп допустил, что планируемая 12 июня встреча с Ким Чен Ыном в Сингапуре может не состояться в намеченные сроки. Позже американский лидер отметил, что настроение его северокорейского коллеги изменилось после его второго визита в Китай и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын опасается, что в период его поездки на переговоры с Дональдом Трампом в КНДР может возникнуть угроза военного или государственного переворота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вашингтон продолжает подготовку к проведению саммита США–КНДР 12 июня
Трамп не исключил новую встречу на высшем уровне между двумя Кореями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017