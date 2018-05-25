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Белый дом устроил распродажу памятных монет к саммиту с КНДР

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Фото: whitehouse.gov
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Официальный магазин сувениров Белого дома устроил распродажу памятных монет, выпущенных к американо-корейскому саммиту, после отказа президента США Дональда Трампа от переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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Как уточняется на сайте магазина, теперь сувенир можно приобрести за $19,95 вместо $24,95.

«Если саммит не состоится, вы можете потребовать возврата денег, хотя большинство говорят, что хотят иметь это напоминание о политической истории, независимо от судьбы встречи», — отметили  представители магазина. 

Военное управление Белого дома отчеканило 250 памятных монет к первому американо-северокорейскому саммиту, который был запланирован на 12 июня в Сингапуре. На лицевой стороне сувениров изображены главы двух государств, причем северокорейского лидера авторы монеты наградили несколькими подбородками

24 мая Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном в связи с «огромной злостью и открытой враждебностью» со стороны северокорейских властей.

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