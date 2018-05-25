США не уверены в окончательном уничтожении ядерного полигона в КНДР

Власти КНДР могли взорвать тоннели на ядерном полигоне в Пхунгери так, что его можно будет использовать в будущем, заявил представитель Белого дома высокого ранга.

«Мы конечно же надеемся, что это так, но на самом деле мы не знаем», — сказал он на специальном брифинге. По словам представителя, ни один из международных экспертов не был допущен на место, несмотря на прежние обещания.

Три расположенные на ядерном полигоне Пхунгери в Северной Корее испытательные шахты были уничтожены по решению властей страны 24 мая.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты на прошлой неделе отправили в Сингапур делегацию для подготовки саммита с КНДР, однако северокорейские представители не приехали. 24 мая, президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти 12 июня.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.