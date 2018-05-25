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Власти КНДР готовы провести саммит с США в любом формате

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Северокорейские власти заявили о необходимости срочно провести переговоры с США, несмотря на решение американского лидера Дональда Трампа об отмене встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на первого заместителя главы МИД КНДР Ким Ге Гвана, правительство Северной Кореи по-прежнему заинтересовано в переговорах и считает, что решение американской стороны противоречит желаниям международного сообщества. 

«Мы выражаем нашу готовность сесть за стол переговоров с США и решать вопросы в любое время и в любом формате», — добавил Ким Ге Гван, подчеркнув, что встреча необходима для разрядки сложных отношений. 

В четверг, 24 мая, президент США Дональд Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была пройти 12 июня в Сингапуре. В документе указывалась нецелесообразность проведения саммита КНДР и США, «учитывая огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из последних заявлений. 

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