В Северной Корее прокомментировали отказ Трампа от переговоров

Представители Северной Кореи почти через сутки отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Как отмечают СМИ, комментарий был максимально сдержанным: «Очень жаль, мы по-прежнему готовы вести переговоры».

Решение Трампа также вызвало недоумение в Сеуле, так как буквально за несколько часов до этого глава Белого Дома встречался с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином и говорил о подготовке к встрече.

Представители СМИ, которые приехали в КНДР освещать уничтожение ядерного полигона Пхунгери, также были шокированы решением президента США. Как отметил корреспондент CNN, трудно представить более неудобное положение, чем то, в которое Трамп поставил представителей прессы, сообщает Первый канал.

«Все были откровенно шокированы, в том числе северокорейские чиновники. Они не давали никаких комментариев, но можно понять, что они чувствовали. Они только что уничтожили полигон в знак того, что они готовы к денуклеаризации в преддверии встречи, которая теперь уже не состоится», — отреагировал на действия Трампа корреспондент CNN Уилл Рипли.

24 мая Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня. В качестве одной из причин своего решения президент США назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений. Незадолго до этого сообщалось, что власти КНДР демонтировали единственный в стране ядерный полигон. Известно также, что в знак доброй воли Северная Корея выпустила из тюрем троих американцев, обвиненных в шпионаже и попытке госпереворота.