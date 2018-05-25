Полицейским Сингапура разрешили брать отпуск из-за отмены саммита КНДР-США

Полицейским Сингапура разрешили брать отпуск и отгулы после того, как стало известно об отмене встречи лидеров КНДР и США, соответствующее распоряжение выпустило руководство правоохранительных органов.

В процессе подготовки саммита, который был намечен на 12 июня, было задействовано несколько тысяч человек. Среди них сотрудники служб безопасности, госслужащие, дипломаты, а также представители иностранных дипмиссий, пишет The Straits Times.

Как отмечает издание, сразу после новости об отмене мероприятия в крупных гостиницах появились доступные номера, тогда как ранее невозможно было сделать бронь на период с 10 по 15 июня. Кроме того, поступала информация о задержках при оформлении виз, заявки на которые обычно рассматривали в течение двух-трех дней.

В конце апреля власти Северной Кореи заявили об отказе от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Лидер КНДР Ким Чен Ын решил также прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери. На этом фоне сначала состоялся межкорейский саммит, в ходе которого наметилось сближение между Сеулом и Пхеньяном, а затем стало известно о планах провести встречу лидеров США и КНДР в Сингапуре 12 июня.

24 мая власти КНДР демонтировали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, специалисты взорвали три действующие на нем шахты вместе с наземными постройками. В тот же день стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Об этом он уведомил Пхеньян в официальном письме, в котором также возложил ответственность за срыв переговоров на северокорейскую сторону. До этого в КНДР несколько раз высказывали сомнения по поводу целесообразности саммита из-за военно-морских учений, которые США и их союзники проводят у побережья Корейского полуострова.