Ким Чен Ын и Трамп подтвердили намерение провести встречу в Сингапуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

«Мы провели открытый разговор. Мы намерены приложить все усилия для достижения результатов», — цитирует северокорейского лидера Yonhap News Agency.

Также сообщается, что Мун Чжэ Ин призвал Ким Чен Ына добиться встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Ожидания саммита КНДР–США высоки как никогда. Я думаю, что сегодняшняя наша встреча является очень важной, так как она демонстрирует, что мы вместе работаем над очень важной встречей», — сказал Мун Чжэ Ин.

Ким Чен Ын поблагодарил президента Южной Кореи за помощь в организации саммита и заверил, что «твердо намерен» принять в ней участие, отмечает агентство ЦТАК.

Трамп, в свою очередь, также заявил, что США по-прежнему рассчитывают на встречу с лидером КНДР.

«Много людей работает над этим. Продвигается очень неплохо. Мы рассчитываем на 12 июня в Сингапуре, это не изменилось», — приводит его слова, сказанные журналистам, AP.

24 мая президент Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном. В качестве одной из причин он назвал «огромную злость и открытую враждебность», которую Пхеньян якобы продемонстрировал в одном из своих последних заявлений.

Кроме того, Белый дом заявил, что КНДР могла взорвать тоннели на ядерном полигоне в Пхунгери так, что его можно будет использовать в будущем.