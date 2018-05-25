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Кремль обеспокоен решениями Трампа по внешней политике

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Москва обеспокоена последними решениями президента США Дональда Трампа по выходу из «иранской сделки» и отмене переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Президент Владимир Путин вместе с нашими европейскими визави намерен напряженно работать в целях минимизации негативных последствий от этих решений США. С тем чтобы обеспечить жизнеспособность и дальнейшее развитие по возможности СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. — iz.ru)», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о введении санкций против Тегерана, в том числе тех, что действовали до соглашения.

24 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном. Об этом он уведомил КНДР в официальном письме, в котором также возложил на северокорейскую сторону ответственность за срыв переговоров. Саммит глава государств был запланирован на 12 июня в Сингапуре.

До этого в КНДР несколько раз высказывали сомнения по поводу целесообразности встречи из-за военно-морских учений, которые США и их союзники проводят у побережья Корейского полуострова. Пхеньян расценивает маневры как угрозу национальной безопасности.

25 мая в Вене представители Ирана, России, Китая и трех европейских стран (Великобритания, Германия, Франция) обсудят дальнейшую судьбу ядерной сделки без участия США.

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