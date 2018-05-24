Путин заявил о необходимости сохранить ядерную сделку с Тегераном

Москва считает, что ядерную сделку с Тегераном необходимо сохранить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге, где проходит Международный экономический форум, Путин заявил, что встречался с генеральным директором МАГАТЭ и тот подтвердил, что Иран выполняет все взятые на себя обязательства по сделке.

В связи с этими данными российский президент заявил, что оснований для разрушения договоренностей нет, и отметил необходимость сохранить иранскую ядерную сделку.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение предусматривает отказ Тегерана от ядерной программы. В качестве ответного шага Брюссель и Вашингтон пообещали отменить санкции против исламской республики.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство условиями сделки с Ираном и называл их невыгодными для Вашингтона. В итоге 8 мая 2018 года он объявил о выходе из СВПД.

Контакты лидеров России и Франции запланированы на 24–25 мая в Санкт-Петербурге. Во время встречи Путин и Макрон обсудят ряд проблем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины, кризисы в Сирии и Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сделки по иранскому атому.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек из более чем 120 стран мира. В этом году форум проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.