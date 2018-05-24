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Макрон признал незаменимую роль РФ при решении международных вопросов

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Париж признает, что Россия играет роль сильного лидера при решении международных проблем, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

«Я признаю роль, которую Россия сейчас получила в своем ближайшем окружении и в некоторых других регионах, например, на Ближнем Востоке», — отметил французский лидер.

Он также пояснил, что власти Франции готовы учитывать «красные линии», которые проводит Москва, и не может действовать в ситуациях, если некоторые из них пересечены.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что Россия должна учитывать и интересы суверенитета республики. «Я признаю незаменимую роль в решении международных вопросов, но Россия также должна со своей стороны соблюдать интересы нашего суверенитета», — указал президент Франции.

По итогам встречи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва дорожит взаимовыгодными отношениями с Францией и намерена их развивать.

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