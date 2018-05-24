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Переговоры Путина и Макрона продолжались более трех часов

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, длившиеся более трех часов, завершились. Встреча лидеров двух стран проходила в Константиновском дворце в Петербурге.

С российской стороны в переговорах также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Ранее сообщалось, что стороны обсудят ряд вопросов, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины и на Ближнем Востоке, кризисы в Сирии и Ливии и сделку по иранскому атому.

На переговоры с российским лидером Эммануэль Макрон приехал в компании супруги Брижит. Владимир Путин подарил первой леди Франции букет кремовых роз.

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