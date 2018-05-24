Путин оценил характер отношений России и Китая

Китай для России является самым крупным торгово-экономическим партнером, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с зампредседателя КНР Ван Цишанем на полях ПМЭФ-2018.

«Делегация является самой представительной, около 200 человек, насколько мне известно. Это и естественно, потому что Китай для России — самый крупный торгово-экономический партнер», — приводит слова президента «РИА Новости».

По его словам, китайско-российское взаимодействие приобрело беспрецедентно высокий и качественный характер.

В свою очередь зампредседателя Китая отметил, что приехал не только для того, чтобы оказать поддержку форуму, но и для обсуждения деталей встречи Путина и Си Цизиньпиня на июньском саммите ШОС.

Сегодня Путин в рамках ПМЭФ также провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.