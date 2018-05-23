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Путин на ПМЭФ встретится с главами государств и международных компаний

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Фото: forumspb.tassphoto.com/Шарифулин Валерий
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Президент России Владимир Путин встретится с лидерами государств, главами международных компаний, инвестиционных фондов и информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Об этом в преддверии форума, который пройдет с 24 по 26 мая, рассказал помощник президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС. На ПМЭФ Путин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Помимо этого, в разные дни у российского лидера запланированы встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, с заместителем председателя КНР Ван Цишанем, с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Также Владимир Путин встретится на ПМЭФ с бизнесменами. На 24 мая запланировано его общение с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестиционного сообщества.

На мероприятии ожидаются крупные инвестфонды из 20 стран мира, включая Францию, Японию, Китай, Индию, Италию, США, ОАЭ, Саудовскую Аравию. По словам Ушакова, всего приглашены 40 международных инвесторов, которые управляют капиталом свыше $14 трлн.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге примет около 15 тыс. гостей из более чем сотни стран. Ключевой темой форума станет создание экономики доверия.

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