Путин отметил развитие отношений РФ и Франции вопреки сложностям

Отношения России и Франции развиваются, несмотря на сложности, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018.

«Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Глава государства отметил, что торговый оборот между двумя странами по итогам 2017 года увеличился почти на 25% и продолжает рост.

В свою очередь, Макрон выразил уверенность, что Россия и Франция могут работать сообща по ключевым вопросам мировой политики, таким как Украина, Сирия и Иран.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.