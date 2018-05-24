Прямой эфир
Сюжет:

Песков раскрыл подробности визита Макрона в Россию

0
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами подробностями официального визита главы Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались, какие еще мероприятия, помимо запланированных официальных переговоров и общения в узком кругу, будут сопровождать данную встречу.

Представитель Кремля отметил, что главы двух государств посетят деловой обед, после чего последует подписание документов, а в завершение визита Эммануэль Макрон и Владимир Путин дадут совместную пресс-конференцию.  

Накануне визита главы Франции в Россию министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил необходимость честного диалога с Россией для сближения позиций Москвы и Парижа.

Контакты лидеров двух стран запланированы на 24–25 мая в Санкт-Петербурге. Во время встречи Путин и Макрон обсудят ряд проблем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины, кризисы в Сирии и Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сделки по иранскому атому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин на ПМЭФ встретится с главами государств и международных компаний
Макрон рассчитывает придать новый импульс отношениям с РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017