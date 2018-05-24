Песков раскрыл подробности визита Макрона в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился с журналистами подробностями официального визита главы Франции Эммануэля Макрона в Санкт-Петербург, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты поинтересовались, какие еще мероприятия, помимо запланированных официальных переговоров и общения в узком кругу, будут сопровождать данную встречу.

Представитель Кремля отметил, что главы двух государств посетят деловой обед, после чего последует подписание документов, а в завершение визита Эммануэль Макрон и Владимир Путин дадут совместную пресс-конференцию.

Накануне визита главы Франции в Россию министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил необходимость честного диалога с Россией для сближения позиций Москвы и Парижа.

Контакты лидеров двух стран запланированы на 24–25 мая в Санкт-Петербурге. Во время встречи Путин и Макрон обсудят ряд проблем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины, кризисы в Сирии и Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке и вопрос сделки по иранскому атому.