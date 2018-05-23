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Глава МИД Франции заявил о необходимости диалога с Россией

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости диалога с Россией для сближения позиций двух стран, отметив при этом наличие разногласий по многим вопросам. Соответствующее мнение он высказал в эфире радиостанции France Info 23 мая.

«Я думаю, что о них президент [Франции Эммануэль] Макрон и президент [РФ Владимир] Путин поговорят завтра и послезавтра, — цитирует «РИА Новости» слова главы внешнеполитического ведомства Франции в преддверии визита лидера Франции в Санкт-Петербург. — Надо вести честный, но требовательный диалог с Россией. Но у нас также есть интересы. Россия — большая страна, Россия может быть партнером, надо идти к диалогу, мы можем иметь по ряду вопросов общую позицию, не скрывая при этом ключевые разногласия».

Также Ле Дриан уделил особое внимание и санкциям США, введенным в отношении Ирана.  «Париж считает нелегитимными санкции США против европейских компаний, которые ведут торговлю с Ираном», — приводит его слова ТАСС.

20 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что даст импульс новым отношениям России и Франции во время визита в Санкт-Петербург. В Северной столице глава государства пробудет два дня — 24 и 25 мая. В ходе поездки он, в частности, примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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