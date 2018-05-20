Макрон рассчитывает придать новый импульс отношениям с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен придать новый импульс отношениям его страны с Москвой во время визита в Россию, намеченного на 24–25 мая.

Об этом представитель Елисейского дворца рассказал еженедельной газете Le Journal du Dimanche.

«Диалог с Россией поддерживался и поддерживается», несмотря на разницу в позициях по ситуациям в Сирии и на Украине, и по «делу Скрипаля», отметил он. «Двум странам предстоит многое построить в своих отношениях, но подходить к этому следует объективно, с открытыми глазами», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

7 мая Эммануэль Макрон заявил о том, что выступает за стратегический диалог с Россией, не испытывая при этом наивности. Связи с Россией необходимы, «чтобы находить решения международных кризисов, касающихся нас всех», сказал президент Франции.

В апреле Макрон заявил, что Путин — сильный политик, который добивается величия России, и отметил, что рассчитывает на конструктивную роль РФ в вопросах Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Санкт-Петербурге на полях международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.