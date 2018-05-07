Макрон намерен выстраивать стратегический диалог с Россией без наивности

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о том, что выступает за стратегический диалог с Россией, не испытывая при этом наивности, рассказал он газете Le Journal du Dimanche.

Связи с Россией необходимы, «чтобы находить решения международных кризисов, касающихся нас всех», сказал президент Франции. «Я хочу наладить стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным. Я хочу, чтобы Россия пришла в Европу. Не следует давать РФ замыкаться в себе», — сказал Макрон.

«Мы должны наладить с Россией связи в сфере культуры, науки и геополитики, чтобы находить решения международных кризисов, касающихся нас всех», — заявил он, добавив, что стремится к конструктивному диалогу с Кремлем, «но не проявляя при этом наивности». Макрон указал, что Франция будет решительно противодействовать, когда столкнется с попытками Москвы вмешаться во внутренние дела других стран или повлиять на государства.

«Владимир Путин понял, что я — не неоконсерватор. Я против интервенций за рубежом, я не хочу воевать против сирийского режима, и я не стал бы выступать за интервенцию в Ираке. И даже выступил бы против интервенции в Ливии, если бы не имел дипломатического плана по дальнейшему урегулированию, политического плана по выходу из ливийского кризиса», — добавил президент Франции.

В апреле Макрон заявил, что Путин — сильный политик, который добивается величия России, и отметил, что рассчитывает на конструктивную роль РФ в вопросах Ближнего Востока.