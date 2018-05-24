ПМЭФ на миллиард

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году обойдется крупнейшим российским госкомпаниям и госкорпорациям в 1,14 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные компаний, с которыми ознакомились «Известия». Главными статьями расходов стали непосредственно участие в форуме, информационно-рекламные услуги и изготовление стендов. Лидеры по объему закупок — Сбербанк, ВТБ и Российский экспортный центр (РЭЦ): их расходы на ПМЭФ в этом году составили 445 млн рублей.

«Известия» ознакомились с тендерной документацией 41 системообразующей организации России. Из нее следует, что расходы крупнейших российских компаний и корпораций с государственным участием на ПМЭФ в этом году составят 1,14 млрд рублей. В 2017 году тем же компаниям участие в форуме обошлось в 590 млн рублей.

Самые дорогие тендеры в этом году у ВТБ. Его расходы на участие в ПМЭФ и рекламу, приуроченную к форуму, составили 172 млн рублей против 133 млн годом ранее. Следом идет Сбербанк — его затраты в общей сложности не менее чем на 160 млн рублей. В прошлом году расходы Сбербанка на ПМЭФ составили порядка 150 млн рублей. На третьем месте — Российский экспортный центр. Его траты на форум в 2018 году увеличились в два раза и составили 113 млн рублей.

s1 Фото: forumspb.tassphoto.com/Юрий Смитюк

В пресс-службе Сбербанка «Известиям» сообщили, что рассматривают траты на ПМЭФ как инвестиции в свой имидж и экономику в целом. В пресс-службе ВТБ увеличение расходов объяснили ростом взносов за участие в форуме — только за титул генерального партнера банк заплатил 65 млн рублей против 58 млн рублей годом ранее. В банке добавили, что в рамках ПМЭФ-2018 увеличились расходы и на организацию торжественного приема в связи со сменой места его проведения и объединением ВТБ и ВТБ24, которое повлекло за собой рост численности гостей. В пресс-службе РЭЦ не ответили на запрос «Известий».

Самые большие расходы у компаний — непосредственно на присутствие на форуме в качестве участников или партнеров — 514 млн рублей. На втором месте траты на информационно-рекламные услуги — порядка 243 млн рублей. На обустройство выставочных стендов организации запланировали расходы в размере 166 млн рублей. Порядка 200 млн рублей пришлось на «прочие» траты: проживание в гостиницах, услуги транспорта, проведение мероприятий.

К главному форуму года компании всегда готовятся очень тщательно: в павильонах площадки устанавливают грандиозные стенды, раздают информационные буклеты, угощают гостей напитками и закусками, а вечером устраивают развлекательные мероприятия и приемы. Традиционно участие в ПМЭФ принимает президент России, а также множество иностранных гостей. В этом году на форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Кроме того, на ПМЭФ прибудут представители крупного бизнеса из многих стран. Главный девиз ПМЭФ-2018 — «Создавая экономику доверия». Согласно программе, на форуме будут обсуждаться, в частности, вопросы делового климата, точек роста экономики, цифровизации, человеческого капитала и другие.

s2 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Для госкомпаний участие в ПМЭФ обязательно, пояснил траты компаний на форум директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, такие форумы национального и мирового уровня нужны, они полезны для инвестиционного климата России.

Существенную часть затрат составят расходы и на вечернюю программу форума, в ней — квартирник банка «Открытие» с участием группы «Чайф», прием Газпромбанка в Манеже, интеллектуальный квартирник «Роснано», прием БКС с участием балета Бориса Эйфмана и концертом Валерия Сюткина, Sberbank Theatre Night, прием ВТБ в Юсуповском дворце и еще целый ряд мероприятий различных компаний.

ПМЭФ проводится в России с 1997 года, с 2005 года — при участии президента. Каждый год форум посещают тысячи гостей и участников из десятков разных стран. Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Главная задача форума — быть практическим инструментом для бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию и другие страны.