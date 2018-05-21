На ПМЭФ-2018 откроется зона презентаций форума при поддержке EY и КСИИ

В рамках Петербургского международного экономического форума 23–26 мая будет открыта зона презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Об этом порталу iz.ru сообщил оргкомитет мероприятия.

Как отмечается в релизе, на этой площадке участники форума смогут открыто обсудить решения, представленные крупными компаниями и государственными организациями, а также презентовать свои разработки, найти инвесторов и потенциальных партнеров.

«В этом году в рамках мероприятий презентационной зоны участники не только познакомятся с инновационными проектами компаний, но и обсудят вопросы развития российского бизнеса и его интеграцию в мировую бизнес-экосистему», — пояснили в оргкомитете.

21 мая «Росконгресс» выпустил официальный журнал ПМЭФ-2018, раскрывающий актуальные темы деловой повестки форума. В их числе международное сотрудничество и развитие инвестиционного потенциала, молодежное предпринимательство и киберспорт, технологии блокчейн и лечения старения, а также транспорт будущего и искусственный интеллект.