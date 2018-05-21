Вышел официальный журнал ПМЭФ-2018

«Росконгресс» выпустил официальное издание Петербургского международного экономического форума – 2018, который посвящен актуальным темам деловой повестки ПМЭФ. Среди них международное сотрудничество и развитие инвестиционного потенциала, молодежное предпринимательство и киберспорт, технологии блокчейн и лечения старения, транспорт будущего и искусственный интеллект.

Авторами журнала выступили председатель ВЭБ Сергей Горьков, президент Boeing International Марк Аллен, генеральный исполнительный директор Mitsui & Co. Тацуо Ясунага, президент и председатель правления Danone Эммануэль Фабер, председатель совета директоров ABBYY Давид Ян и другие главы крупнейших российских и зарубежных компаний, государственные и общественные деятели.

Кроме того, со страниц журнала читатели узнают об интересных фактах из истории российско-японских отношений, о необычных местах Санкт-Петербурга и о том, какой след оставили в истории города знаменитые французы. Напомним, Япония и Франция имеют статус страны-гостя ПМЭФ-2018.

С 21 мая издание доступно на официальном сайте ПМЭФ, а также на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва и в поездах «Сапсан». В дни проведения форума журнал будет распространяться на информационных стойках на площадке мероприятия, в официальных автомобилях форума и в лаундж-зонах ряда гостиниц Санкт-Петербурга. Журнал выходит на русском и английском языках общим тиражом 33,5 тыс. экземпляров.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, принимая более 10 тыс. человек более чем из 120 стран мира. В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая.