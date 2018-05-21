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Роскомнадзор обсудит борьбу с пиратством в интернете на ПМЭФ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роскомнадзор в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) проведет сессию «Защита авторских прав в эпоху интернета. Роль борьбы с пиратством в интернете в развитии легального контента».

Сессия состоится 25 мая в 10:15 в конференц-зале D4 Конгресс-центра.

Дискуссия будет посвящена развитию институтов защиты авторских и смежных прав в интернете, совершенствованию законодательства в этой сфере, а также новым возможностям медиакомпаний в распространении легального контента.

В обсуждении примут участие руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, президент холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, глава «Медиа-Коммуникационного Союза» Павел Степанов, генеральный директор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе, руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Александр Акопов, руководитель онлайн-кинотеатра ivi.ru Олег Туманов, первый заместитель генерального директор Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев, заместитель руководителя канала China Global Television Network (CGTN) Ли Бинь. Модератор сессии — Екатерина Мцитуридзе.

К участию в дискуссии приглашены генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Леонид Агронов, гендиректор «ВГТРК» Олег Добродеев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, гендиректор Group-IB Илья Сачков, сопредседатель Правления АПКиТ Сергей Сельянов, член Академии российского телевидения Наталья Шнейдерова, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.

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