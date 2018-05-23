Вопрос доверия

XXII Петербургский международный экономический форум проходит в дни празднования 315-летия Северной столицы. Девиз форума — «Создавая экономику доверия». 15 тыс. экспертов со всего мира обсудят самые актуальные экономические проблемы. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Франции и Японии. О ключевых темах ПМЭФ-2018 и достижениях площадки за годы ее работы — в спецвыпуске «Известий».

Открытое партнерство

Гости ПМЭФ-2018 примут участие в деловых сессиях, разделенных по темам на четыре ключевых направления: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике».

«Все мы заинтересованы в том, чтобы экономика ХХI века была эффективной, основанной на передовых бизнес-моделях и строгих экологических требованиях, социально ответственной и учитывающей реальные потребности человека, — обратился к гостям и участникам ПМЭФ президент России Владимир Путин. — Для решения этих задач в том числе важно не допускать искусственных ограничений в многосторонней торговле и финансах, в производственной и инвестиционной сферах, исправить дисбалансы, существующие на мировых рынках».

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда открыта для совместной работы, и призвал стремиться к повышению уровня взаимного доверия и продвижению интеграционных процессов.

Главной теме форума — построению экономики доверия — будет посвящено пленарное заседание. Оно состоится 25 мая. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ (в 2017 году он также был гостем Восточного экономического форума) и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

f1 Фото: forumspb.tassphoto.com/Валерий Шарифулин

Как ожидается, форум посетят около 15 тыс. гостей более чем из 140 стран мира. Соединенные Штаты представит посол Джон Хантсман. Саудовская Аравия направит самую представительную делегацию за всю историю ПМЭФ. В ее состав войдут министры экономического профиля и главы крупнейших корпораций королевства, всего — более 150 делегатов. ПМЭФ-2018 также посетит генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Вместе с ним в панельной сессии «Энергетическая трансформация» примут участие главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Беден и глава BP Роберт Дадли.

В рамках форума пройдет два бизнес-диалога: «Россия–Индия» и «Россия–Африка». Ожидается участие делегации из Израиля. Швейцарию на ПМЭФ-2018 представит министр финансов Ули Маурер. Традиционно площадку посетят главы крупнейших российских компаний и банков, а также представители власти.

Налоги и жизнь

На Петербургском экономическом форуме намечаются важные цели дальнейшего развития страны. Например, в 2017 году акцент был сделан на построении в России цифровой экономики, внедрении этих технологий во все сферы жизни. Указ главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 7 мая 2018 года, направлен в том числе и на цифровизацию отечественной экономики.

Доверие — глобальный вопрос, касающийся всех участников экономической деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Торговые ограничения, санкции и меры протекционизма ставят под удар развитие всей мировой экономики. Именно эта тема и станет главной на ПМЭФ-2018. Через вопрос доверия рассмотрят и все остальные темы.

f4 Фото: forumspb.tassphoto.com/Егор Алеев

Так, участники и гости форума обсудят перспективы изменения российского налогового законодательства и меры по повышению эффективности бюджетных расходов. В 2017 году российская экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Этому поспособствовала среди прочего предсказуемость бюджетной политики для инвесторов, бизнеса и регионов. Иными словами, они доверяют государству и правилам игры, которое оно устанавливает. Важно, чтобы изменения законодательства отвечали задачам сбалансированного развития налоговой системы, что в итоге послужит продолжению роста, отметил советник президента Антон Кобяков.

Еще одна важная тема для обсуждения — увеличение продолжительности жизни россиян. По словам главы Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузели Улумбековой, цель, поставленная президентом Владимиром Путиным (рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году), — это сверхзадача для здравоохранения страны и всего общества.

— Главные приоритеты, на которых мы должны сконцентрироваться в ближайшие шесть лет, — сохранение здоровья мужчин, детей и подростков, — отметила она.

Участники форума обсудят, сколько средств потребуется для увеличения продолжительности жизни россиян и какие целевые программы надо реализовать в этом направлении.

Отдельно на повестке стоит вопрос энергобезопасности Европы. Холодная зима вызвала напряжение на европейских газовых рынках. Это в очередной раз продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных поставщиках углеводородов, которым можно доверять. При этом природный газ нужен ей как с экономической, так и с экологической точки зрения. Все эти проблемы обсудят на деловом завтраке компании Nord Stream 2 (разработчик проекта «Северный поток – 2»).

Регионы прорыва

Особое внимание на ПМЭФ-2018 уделят региональному развитию. По итогам прошлого года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по приросту частных инвестиций. Показатель вырос на 17,1% по сравнению со средними по стране 4,4%. Сессия «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» посвящена анализу позитивного опыта Дальнего Востока, работы территорий опережающего развития (ТОР) и налогового стимулирования. Инвестиционную привлекательность региона обсудят также в рамках бизнес-диалога «Россия–Япония».

f3 Фото: forumspb.tassphoto.com/Егор Алеев

В ходе Петербургского международного экономического форума состоится специальная Арктическая сессия. Она посвящена развитию Северного морского пути (СМП) — кратчайшего морского коридора с Дальнего Востока в Европу. Глобальная цель — преобразовать этот мегапроект в удобную и конкурентоспособную логистическую магистраль.

— Северный морской путь — наше национальное достояние, — считает президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров. — При подготовке нормативно-правовой базы, в том числе и в рамках международного регулирования, необходимо обеспечить статус СМП как национальной транспортной магистрали Российской Федерации.

Всего деловая программа форума насчитывает свыше 90 мероприятий, посвященных самым разным направлениям: от инвестиционного климата и наращивания экспорта до цифровизации и экологии.

От проблем СНГ к глобальным вызовам

Первый Петербургский экономический форум прошел в 1997 году в Таврическом дворце. Его организовал Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея СНГ, и он был посвящен вызовам, стоящим перед странами на постсоветском пространстве. Уже тогда форум окрестили «российским Давосом».

В 1998-м по решению президента России Бориса Ельцина форум стал ежегодным. Тогда на площадке подписали свыше 50 инвестиционных контрактов на сумму более $2,5 млрд. Через год объем соглашений вырос до $4 млрд.

Первые выставки-презентации европейских стран на Петербургском экономическом форуме появились в 2004 году, и одной из главных тем стали взаимоотношения России и ЕС.

f2 Фото: forumspb.tassphoto.com/Михаил Терещенко

Летом 2005 года в девятом по счету Петербургском форуме впервые принял участие президент России Владимир Путин. Мероприятие посетили свыше 4 тыс. гостей из 60 стран мира.

Свое нынешнее название — Петербургский международный экономический форум — площадка получила в 2007 году. Тогда же президент Владимир Путин встретился с руководителями крупнейших западных корпораций. ПМЭФ привлек почти 9 тыс. гостей из 65 государств, а сумма подписанных контрактов превысила $13 млрд.

Двенадцатый ПМЭФ запомнился презентацией самолета Sukhoi Superjet 100, а также подписанием крупного соглашения между «Газпромом» и Royal Dutch Shell о разработке ямальских месторождений. Сумма контрактов, подписанных в 2008 году, приблизилась к $15 млрд.

Рекордом отметился форум в 2013 году. Тогда «Роснефть» и китайская CNPC подписали договор о поставке нефти на $270 млрд — это максимальная сумма контракта за всю историю ПМЭФ. В 2015 году основной темой ПМЭФ стало «Укрепление доверия в эпоху преобразований», мероприятие посетили почти 8 тыс. гостей из 73 стран мира.

Еще через два года на форум приехало рекордное количество участников — 14 тыс. человек из 143 государств. Среди них — руководители 700 компаний из России и 400 из-за рубежа. В рамках ПМЭФ-2017 подписали контрактов на 1,8 трлн рублей.