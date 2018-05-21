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Лаундж-зона «Территория инноваций» откроется на ПМЭФ

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Лаундж-зона «Территория инноваций», которая станет местом для встреч, обмена мнениями и дискуссий ИТ-предпринимателей, представителей бизнеса, власти и инвестиционного сообщества, откроется на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пространство начнет работу в первый день форума, 24 мая, сообщается в поступившем порталу iz.ru пресс-релизе. На протяжении всего мероприятия на «Территории инноваций» будет работать лекторий, где можно будет обсудить перспективы внедрения технологий на практике. Кроме того, участники и гости также смогут обсудить особенности и проблематику взаимодействия стартапов с корпорациями и поговорить о квантовых технологиях и перспективах их применения.

По словам советника президента России Антона Кобякова, появление на ПМЭФ «Территории инноваций» является логичным продолжением развития общей повестки мероприятия.

«Форум, где исторически поднимаются наиболее значимые и актуальные темы, продолжает трансформироваться в сторону технологического развития. Всё чаще участники мероприятия обсуждают необходимость и возможности применения инноваций во всех сферах жизни и экономики, погружаются в детали и конкретную проблематику отдельно взятых отраслей и возникающих перед ними вызовов», — отметил он.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

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