Названы основные темы диалога между Россией и Францией на ПМЭФ

Основными темами диалога «Россия – Франция», который состоится 25 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), станет влияние на бизнес изменений в геополитической конъюнктуре и взаимоотношениях России и ЕС, а также возможность отмены взаимных торговых барьеров и санкций в ближайшем будущем.

Как сообщается в поступившем iz.ru пресс-релизе, речь на мероприятии также пойдет о том, как сектора российской экономики могут быть потенциально интересны французским инвесторам и наоборот.

Отмечается, что в числе спикеров выступят председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, главный исполнительный директор «Санофи» Оливье Брандикур, председатель совета директоров группы компаний «Ренова», президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, основатель и основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко, председатель правления Auchan Holding SA Вилельм Убнер, председатель совета директоров Danone SA Эммануэль Фабер.

«Тесные отношения между Францией и Россией никогда не прерывались, даже во время кризиса. Французские предприятия сделали свой выбор и остались в России. Двусторонние инвестиции значительны, а новые многообещающие возможности сотрудничества связаны с современным транспортом, энергетикой, здравоохранением, пищевой промышленностью и охраной окружающей среды», — отметил посол Франции в России Сильви Берманн.

Президент компании Medef Пьер Гаттаз со своей стороны отметил, что главной темой бизнес-диалога станут инновации.

«Французские компании обладают настоящими ноу-хау, которыми они готовы делиться с российским бизнесом и которые они могут впоследствии развивать совместно. Что бы ни происходило, я уверен, что у французских компаний впереди много лет сотрудничества с российскими партнерами», — уверен он.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.