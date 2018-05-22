Инновации в ипотечном кредитовании обсудят на ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) при поддержке АО «ДОМ.РФ» 25 мая состоится сессия «Технологии жилья».

Участники дискуссии обсудят, как новые технологии меняют жилищный рынок и какие онлайн-сервисы в ипотечном кредитовании придут на смену традиционным, а также какими характеристиками будет обладать сервис будущего для покупателей жилья.

«Российская экономика переходит в новую эпоху — эпоху низких процентных ставок. Ключевыми факторами привлечения клиентов сегодня становятся скорость, удобство оформления и обслуживания кредита, простая процедура покупки жилья. Совместно с представителями органов власти, компаний финансового и строительного сектора мы обсудим, как современные технологии меняют процесс покупки жилья и когда все бизнес-процессы в жилищной сфере могут перейти в онлайн», — комментирует генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник.

В свою очередь, советник президента России, руководитель программного комитета оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков напомнил, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о появившейся сейчас возможности, не разгоняя инфляцию, постепенно снижать процентные ставки и повышать доступность ипотечных кредитов.

«Этому в том числе может способствовать использование инновационных технологий в кредитовании», — отметил он.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.