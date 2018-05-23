«ВЭБ берет на себя самый высокий риск»

Построение экономики доверия — одна из самых актуальных задач не только для России, но и для всех стран мира. Об этом в интервью «Известиям» заявил первый заместитель председателя Внешэкономбанка Николай Цехомский. Он рассказал о месте ВЭБа в системе отношений государства и бизнеса, проектах с иностранными компаниями, формировании партнерства с Китаем, а также об ожиданиях от ПМЭФ-2018.

Бизнес на доверии

— Главной темой Санкт-Петербургского экономического форума в этом году станет создание экономики доверия. Что это означает и какова роль банков в построении такой экономики?

— Весь банковский бизнес базируется на доверии. Если его нет, вся банковская система летит в тартарары. Внешэкономбанк — банк развития, а экономика доверия — наша модель партнерства. Одним из главных принципов своей бизнес-модели мы определяем партнерство с государством, нашим ближайшим партнером. Также очень важно, что мы являемся инициаторами и партнерами проектов, соинвесторами компаний, которые мы кредитуем.

Доверие по щелчку пальцев создать нельзя, это ежедневная работа. Ряд показателей российской экономики заметно улучшается, в том числе индекс Doing Business. У нас стабильная инфляция, прогнозируется профицит бюджета. Если убрать колебания рубля, которые были связаны в том числе с внешними факторами, есть стабильность. Но при этом есть задачи привлечения новых инвестиций в экономику, которая, на мой взгляд, недооценена иностранными инвесторами, финансирования инфраструктуры и высокотехнологичных производств, развития экспорта. Доверие — не только главная тема ПМЭФ, это сегодня одна из самых острых тем в мире.

— Какая задача стоит перед ВЭБом в новой модели развития?

— Внешэкономбанк в своей новой модели видит очень важной задачу создавать капитал в экономике. Мы должны быть не только банком-кредитором, мы должны участвовать в проектах как партнеры, как инвесторы. Мы понимаем, что идти только путем классического корпоративного кредита уже недостаточно. И запускаем Фабрику проектного финансирования: синдицируем риски, привлекаем финансовые институты в проекты. Чтобы повысить доверие к проекту наших партнеров — коммерческих банков, ВЭБ берет на себя самый высокий риск. Коммерческий банк больше доверяет проекту, участником которого выступает ВЭБ. Необходимо создавать больше партнерств, новых игроков, осуществляющих прямые инвестиции. Наши вложения в такие фонды могут быть стартовым капиталом, на который управляющие компании могут привлечь инвестиции от частников. У нас есть совместный проект с индийской компанией SREI. Объем фонда на первом этапе составит $100 млн, впоследствии ожидается увеличение до $200 млн. Уже в будущем году объем фонда может вырасти в два раза за счет сторонних инвесторов. И это — только первая ласточка.

Уход в технологии

— Какие проекты, в которых ВЭБ участвует, вы считаете приоритетными для российской экономики?

— Стратегия ВЭБа подготовлена с точки зрения фокуса на максимизацию эффекта на ВВП и диверсификацию нашей экономики. Мы специально не включили в стратегию инвестиции добычу нефти и газа, металлургию и ряд других отраслей — они стратегически важны для экономики, но их довольно активно кредитуют коммерческие банки. А экономика должна диверсифицироваться, очень важны высокие переделы, инновации. Решение этих задач — приоритет для ВЭБа как института развития. На ПМЭФ планируется заключить несколько таких сделок, подписать меморандумы о будущих сделках с большим количеством партнеров. Многие из этих сделок будут высокотехнологичными. В стратегии у нас 26 отраслей, по ним и будем двигаться. Это и уже готовые многомиллиардные проекты, и совсем небольшие — венчурные инвестиции. Но независимо от масштаба каждый из них важен с точки зрения построения новой экономики и ее диверсификации.

— Россия уделяет много внимания стимулированию экспорта. Как ВЭБ участвует в этой работе?

— Это важная для нас тема. В 2017 году мы очень активно работали и предоставили финансирование и поддержку в разных формах, в том числе гарантии по экспортным контрактам, на 68 млрд рублей. И только за I квартал этого года мы уже предоставили финансирование на 40 млрд рублей. Это хорошая динамика. Есть ряд качественных, красивых контрактов. Это и большое партнерство с «Гражданскими самолетами Сухого» по поставке Sukhoi Superjet 100 — мы их главный партнер в последние годы. Так, самолеты были поставлены в Ирландию. Наш партнер — CityJet, компания активно приобретает российские воздушные суда и использует их для европейских перевозок. Есть большие проекты в Монголии — поставка энергетического оборудования. Много проектов, связанных с железнодорожным транспортом.

— В какие еще регионы планируется поставлять российские технологии? Есть ли уже рабочие контракты?

— Мы готовим поставки самолетов МС-21 в Африку. Это непростой рынок, но у нас есть очень мощный партнер — Афрэксимбанк, международная финансовая организация, институт развития африканского континента. Прорабатываем и другие перспективные проекты.

Партнеры в Азии

— Какая страна сейчас является главным партнером ВЭБа? С какими регионами активно развивается сотрудничество?