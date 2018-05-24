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Путин угостит Макрона олениной и краснодарским вином

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят в четверг, 24 мая, переговоры в формате официального обеда в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Стало известно меню глав государств: холодный борщ, блины с черной икрой, стейк из осетрины с фенхелем. Одним из вариантов горячих блюд станет оленина с артишоками. На столе присутствуют и другие деликатесы: закуски из краба, козий сыр и яблоки в карамели.

Члены делегации смогут отведать в ходе встречи мерло и шардоне из виноделен Краснодарского края 2014 года урожая.

Президентам на десерт предложат шоколадный торт, сообщает «РИА Новости».

Во время беседы Путин и Макрон планируют обсудить ситуации вокруг Ирана, Сирии Украины. Запланировано и подписание соглашения о вхождении Total в новый проект добычи и сжижения газа «Арктик СПГ-2», пишет сайт kp.ru.

Президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях ПМЭФ-2018, что отношения России и Франции развиваются, несмотря на сложности.

Торговый оборот между двумя странами по итогам прошлого года увеличился почти на 25% и продолжает рост, отметил глава государства.

Макрон выразил уверенность, что по ключевым вопросам мировой политики, таким как Украина, Сирия и Иран, Франция и Россия, могут работать сообща.

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