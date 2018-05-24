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В Петербурге проходит встреча Путина и Макрона

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Фото: REUTERS/Grigory Dukor
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон начали встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Французский лидер прибыл к Константиновскому дворцу с супругой Брижит Макрон.

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Владимир Путин встретил гостей у входа, приветствовал коллегу рукопожатием, его супруге подарил букет. Они немного прогулялись по открытой террасе и сделали совместную фотографию. Затем Путин и Макрон проводили Брижит и отправились в одну из гостиных дворца для проведения переговоров, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что во время встречи Путин и Макрон обсудят ряд проблем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины и на Ближнем Востоке, кризисы в Сирии и Ливии и сделку по иранскому атому.

ПМЭФ ежегодно проходит c 24 по 26 мая. Главной темой дискуссий станет создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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