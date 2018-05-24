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Путин и Макрон обсудили выход США из иранской сделки

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Фото: REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool
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Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом по итогам переговоров сообщил российский лидер

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«Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Макрона продолжались более трех часов. Стороны обсудили ряд тем международной повестки, в том числе ситуацию на востоке Украины и в Сирии.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали СВПД. Соглашение предусматривает отказ Тегерана от ядерной программы. В качестве ответного шага Брюссель и Вашингтон пообещали отменить санкции против исламской республики.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство условиями сделки с Ираном и называл их невыгодными для Вашингтона. В итоге 8 мая 2018 года он объявил о выходе из СВПД.

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