Путин и Макрон обсудили выход США из иранской сделки

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом по итогам переговоров сообщил российский лидер

«Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Макрона продолжались более трех часов. Стороны обсудили ряд тем международной повестки, в том числе ситуацию на востоке Украины и в Сирии.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия подписали СВПД. Соглашение предусматривает отказ Тегерана от ядерной программы. В качестве ответного шага Брюссель и Вашингтон пообещали отменить санкции против исламской республики.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал недовольство условиями сделки с Ираном и называл их невыгодными для Вашингтона. В итоге 8 мая 2018 года он объявил о выходе из СВПД.