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СМИ назвали условия Ирана для сохранения ядерной сделки

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Тегеран выдвинул Европе семь условий для сохранения ядерной сделки. Требования были озвучены руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, в числе требований иранских властей обеспечение европейскими банками гарантий продолжения торгового сотрудничества с Ираном, а также гарантии стран Евросоюза по вопросу продажи иранской нефти.

Также Хаменеи потребовал от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность. Он добавил, что европейские страны должны показать, что им можно доверять в рамках работы по ядерному соглашению.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ядерной сделки. Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания СВПД.

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