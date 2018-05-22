Нефть дорожает на фоне санкций США против Ирана и Венесуэлы

Мировые цены на нефть обновили максимум за 3,5 года на фоне опасений инвесторов по поводу поставок черного золота из Ирана и Венесуэлы в условиях американских санкций.

Как пишет портал компании MarketWatch, введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на проведение операций с долгом Венесуэлы может усилить волнения по поводу сокращения мировых поставок нефти. Негативный эффект на настроение инвесторов оказывает и введение Вашингтоном ограничительных мер против Ирана.

Так, в ходе торгов на бирже ICE Futures стоимость североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в июле поднялась на 0,65% и составила $79,74 по состоянию на 15:22 мск. Нефть WTI торгуется на отметке $72,6 за баррель (+0,34%).

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам на очередной шестилетний срок был избран Николас Мадуро. Его кандидатуру поддержали 68% избирателей. После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы. Власти Боливарианской Республики считают действия Вашингтона незаконными.