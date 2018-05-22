Прямой эфир

Нефть дорожает на фоне санкций США против Ирана и Венесуэлы

0
Фото: TASS/Zuma/Wang Yunlong
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировые цены на нефть обновили максимум за 3,5 года на фоне опасений инвесторов по поводу поставок черного золота из Ирана и Венесуэлы в условиях американских санкций.

Как пишет портал компании MarketWatch, введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на проведение операций с долгом Венесуэлы может усилить волнения по поводу сокращения мировых поставок нефти. Негативный эффект на настроение инвесторов оказывает и введение Вашингтоном ограничительных мер против Ирана.

Так, в ходе торгов на бирже ICE Futures стоимость североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в июле поднялась на 0,65% и составила $79,74 по состоянию на 15:22 мск. Нефть WTI торгуется на отметке $72,6 за баррель (+0,34%).

20 мая в Венесуэле прошли досрочные президентские выборы, по итогам на очередной шестилетний срок был избран Николас Мадуро. Его кандидатуру поддержали 68% избирателей.  После оглашения результатов голосования президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Каракаса, которые запрещают гражданам и юридическим лицам США производить операции с суверенным долгом Венесуэлы. Власти Боливарианской Республики считают действия Вашингтона незаконными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цена нефти сорта WTI впервые с ноября 2014 года превысила $72 за баррель
Нефть марки Brent превысила $79 за баррель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017