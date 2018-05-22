Цена нефти сорта WTI впервые с ноября 2014 года превысила $72 за баррель

Цена нефти сорта WTI на Нью-Йоркской бирже впервые с ноября 2014 года превысила $72 за баррель. В понедельник ее рост составил 1,59% до $72,41.

Также отмечается, что нефть сорта Brent на европейской площадке ICE выросла на 0,9% до $79,22 за баррель, сообщает ТАСС.

Аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок считает, что рост цен на нефть связан с обеспокоенностью участников рынка по поводу возможности введения американских нефтяных санкций в отношении Венесуэлы, после избрания там президентом Николаса Мадуро.

Высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о новых требованиях к Ирану после заявлений Дональда Трампа о выходе США из соглашения по ядерной программе также называется фактором, влияющим на рост цен на нефть.

В начале мая минфин США ввел санкции в отношении главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо и заявил, что президент страны Николас Мадуро якобы получает доход с наркотрафика.

В Венесуэле 20 мая прошли досрочные президентские выборы. Николас Мадуро получил свыше 5,8 млн голосов — около 68%. Его соперник от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов (21%). Еще до объявления официальных результатов он заявил, что не признает их.