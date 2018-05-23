Россия назвала тщетными попытки США объявить Иран главной мировой угрозой

Попытки Соединенных Штатов объявить Иран главной угрозой на международных площадках бесперспективны, заявил заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. По его словам, большинство членов мирового сообщества не согласны с позицией Вашингтона.

Дипломат рассказал, что в ходе консультаций в российском представительстве при ООН по вопросам борьбы с финансированием терроризма американская сторона признала террористические организации «Исламское государство» и «Аль-Каиду» (обе группировки запрещены в РФ) главными угрозами мировому сообществу. Однако это никак не влияет на позицию Вашингтона по Исламской Республике Иран (ИРИ)

«Здесь у них шансов нет. Это (антииранский. — Ред.) политический заказ нынешней администрации, и американцы вынуждены его отрабатывать», — цитирует Феоктистова «РИА Новости».

Иран официально причислен в США к «странам – спонсорам терроризма». Кроме того, в черные списки американцев включены проиранская группировка «Хезболла», а также Корпус стражей исламской революции ИРИ (КСИР) и его элитное подразделение «Кудс». При этом Феоктистов напомнил, что «Хезболла» во многих странах признана политической партией, а на недавних парламентских выборах в Ливане блок, в который она входит, получил большинство мест в кабмине.

Учитывая все эти и другие факторы, по словам дипломата, у Вашингтона не получится «заклеймить» проиранские силы на международных площадках. Феоктистов добавил, что Россия с пониманием относится к озабоченности стран, которые говорят об угрозе других террористических группировок.

С 1 июля США на год становятся президентом главной Международной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ). К ее мнению прислушиваются другие международные и частные структуры.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил о восстановлении санкций против ИРИ, в том числе тех, что действовали до соглашения.

21 мая госсекретарь США Майк Помпео изложил 12 требований к Ирану, которые позволили бы заключить новое соглашение. Среди них полное прекращение ядерной и ракетной программ и уменьшение влияния Тегерана на Ближнем Востоке, включая вывод войск из Сирии. При этом Помпео отметил, что Вашингтон намерен сдерживать Иран по средствам «жестких санкций».