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США выдвинули Ирану 12 условий для новой сделки по ядерной программе

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Фото: Global Look Press/Yang Chenglin
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Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».

Вашингтон, в частности, требует от Исламской Республики предоставить гарантии отсутствия у страны доступа к ядерному оружию и прекращения обогащения урана. Для этого, по словам политика, иранская сторона должна обеспечить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) беспрецедентный допуск на свои объекты.

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Кроме того, США потребовали от Тегерана прекратить разработки баллистических ракет, а также отказаться от поддержки террористических группировок на Ближнем Востоке, включая «Хезболлах» и ХАМАС. Помпео отметил, что до тех пор, пока Иран не выполнит озвученные условия, Вашингтон будут осуществлять «беспрецедентное финансовое давление» на страну.

Тегеран резко отреагировал на заявления Помпео, назвав это вмешательством во внутренние дела Исламской Республики Иран (ИРИ). Президент страны Хасан Роухани обвинил США в попытке навязывать свои правила всему миру, а иранский МИД пригрозил Вашингтону «судебным преследованием» в ответ на недавние заявления Помпео.

В Евросоюзе после слов госсекретаря США заявили об отсутствии альтернативы ядерной сделке с ИРИ. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, это единственный гарант нормализации отношений с государством. Она напомнила, что МАГАТЭ десять раз подтвердило выполнение Ираном всех обязательств по сделке, передает ТАСС.

8 мая Вашингтон объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Согласно сделке, Иран обязан был ограничить свою ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций.

Москва, Берлин, Лондон, Париж и Пекин осудили решение американской администрации. Подписанты соглашения заявили, что продолжат выполнять взятые на себя обязательства. ЕС на днях запустил процедуру по противодействию американским санкциям против Тегерана, под которые могут попасть европейские компании. Россия также призывает активизировать работу в рамках СВПД без участия США.

25 мая в Вене должна состояться встреча совместной комиссии по «атомной сделке» с Ираном на уровне заместителей министров иностранных дел и политдиректоров. Представители Вашингтона на ней присутствовать не будут.

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