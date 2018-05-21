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Нетаньяху поддержал американскую политику давления на Иран

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Jinipix
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал правильной жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении Ирана.

«Политика президента Трампа верна: нулевое обогащение, в нем нет необходимости, а также Иран должен покинуть территорию Сирии», — заявил 21 мая глава израильского правительства, сообщает ТАСС.

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Нетаньяху отметил, что «Иран распространяет свое влияние и агрессию на всем Ближнем Востоке» и «стремится получить ядерное оружие различными способами». Более того, он призвал весь мир присоединиться к политике США давления на Иран.

Ранее 21 мая госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что Америка собирается оказать на Иран беспрецедентное давление. В том числе ввести самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее, если Тегеран не поменяет свой политический курс.

В свою очередь, глава МИДа Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал дипломатическую политику американской администрации. По его словам, поведение США обусловлено коррупционными группами с особыми интересами.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания ядерной сделки. В свою очередь, Иран обещал Евросоюзу придерживаться ядерного соглашения, если ему компенсируют урон от санкций Вашингтона.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

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