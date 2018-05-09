Выход США из ядерной сделки с Ираном наделал много шуму, но стал предсказуемым шагом со стороны Вашингтона. Куда сдержаннее, чем ожидалось, оказалась реакция самой Исламской Республики, которая, вопреки последним заявлениям, объявила, что остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), соглашение о котором было достигнуто в 2015 году. Однако, как дали понять в Тегеране, ситуация может в любой момент измениться. Портал iz.ru разбирался, каково будущее договоренностей по иранской ядерной программе и как будут развиваться события в ближайшие месяцы.

Одним махом

«Худшая в истории» — так характеризовал Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты США, сделку по иранской ядерной программе. Обосновавшись в Овальном кабинете, он неоднократно требовал пересмотреть это соглашение, добавив в него ряд новых пунктов, — например, о запрете на разработку Тегераном баллистических ракет. В противном случае американский лидер обещал выйти из договоренностей.

После того как прежде всего сам Иран, а также ряд других игроков, в том числе и Россия, неоднократно дали понять, что соглашения не подлежат пересмотру и изменению, сценарий прослеживался всего один. И сроки претворения его в жизнь были очень сжатыми. По американскому закону «О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном», президент должен принимать решение о продлении договоренностей каждые 90 дней. На этот раз сделать это предстояло до 12 мая. И решение было принято.

Сделка_1 Президент США Дональд Трамп подписывает указ о выходе из ядерной сделки с Ираном Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Кроме того, США опубликовали внушительный список требований к Ирану. В нем значится прекращение разработок ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет, передачи ракетных технологий другим сторонам, отказ от поддержки «террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как «Хезболла», ХАМАС, «Талибан» и «Аль-Каида» (деятельность двух последних организаций запрещена в России). Кроме того, Вашингтон потребовал от Ирана, чтобы тот отказался от призывов уничтожить Израиль, прекратил угрожать свободе судоходства, в том числе в Персидском заливе и Красном море, дестабилизировать ситуацию в Йемене и поставлять оружие повстанцам-хуситам, а также перестал совершать кибератаки против США и их союзников. Наконец, американцы «обязали» Тегеран соблюдать права человека.

Для Исламской Республики выход США из ядерной сделки означает прежде всего возвращение к санкциям. Вашингтон намерен восстановить их двумя «пакетами». Первый рассчитан на 90 дней. В ходе этого периода, будет введен запрет на покупку Тегераном долларов, торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу ему ряда товаров, в том числе графита, алюминия, стали и угля. Кроме того, Иран не сможет приобретать программное обеспечение и продавать в США ковры и продукты питания. Также вводится запрет на приобретение иранской валюты и суверенного долга. Ввод второго пакета санкций растянется на 180 дней. Он затронет различные сектора иранской промышленности, среди которых судоходная, судостроительная, нефтяная и нефтехимическая, а также банковскую сферу. Причем в последнем случае пострадает не только центробанк Ирана, но и те иностранные банки, которые будут с ним сотрудничать.

Сделка_2 Президент Ирана Хасан Роухани Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Тегеране между тем проявили сдержанность. Как заявил президент Хасан Роухани, страна не будет выходить из ядерной сделки. Однако он также выразил готовность в любой момент возобновить промышленное обогащение урана без ограничений. Кроме того, в МИДе страны дали понять, что проведут оценку того, как будет работать сделка без США, и только потом при необходимости примут ответные меры.

Стоит отметить, что действия США стали серьезным ударом по соглашению, которое обсуждалось более 10 лет. Переговоры шли с 2003 года. Вначале в формате «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) с Ираном. С 2006 года к диалогу присоединились Россия, США и Китай. В итоге образовался формат «6+1». Итогом его работы и стал СВПД, который приняли в 2015 году. Соглашение было закреплено резолюцией Совета Безопасности ООН № 2231 и предусматривало отмену санкций, наложенных на Тегеран Совбезом, США и Евросоюзом. Взамен Иран согласился ограничить свою ядерную программу и поставить ее под международный контроль. И до сих пор Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянно подтверждало, что Исламская Республика неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств.

Два лагеря

Между тем выход Вашингтона из ядерной сделки уже разделил многих мировых и региональных игроков на два лагеря.

Одним из первых свою поддержку этому шагу обозначил Израиль, который изначально выступал против заключения сделки с Ираном. В своем заявлении премьер Биньямин Нетаньяху назвал решение Дональда Трампа отважным. В свою очередь, министр обороны Авигдор Либерман в своем Twitter в свойственной ему эксцентричной манере назвал Иран террористической сущностью и предрек падение «этого ужасного и жестокого режима». Одними словами Тель-Авив не ограничился и спустя всего несколько часов «отсалютовал» решению Дональда Трампа очередными ударами по Сирии.

Солидаризовались с решением американского президента и такие соперники Ирана в регионе, как Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Йемен.

Сделка_3 Атомная электростанция в Бушере Фото: REUTERS/Raheb Homavandi

Между тем с критикой действий Вашингтона выступила Россия. В заявлении МИДа говорится, что «США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права».

Крайнюю обеспокоенность выразил также генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Позицию Брюсселя обозначила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, которая выразила сожаление в связи с действиями американцев. Она также призвала иранское руководство оставаться приверженным СВПД.

Трое участников проходивших с Ираном переговоров — Великобритания, Франция и Германия в лице премьера Терезы Мэй, президента Эммануэля Макрона и канцлера Ангелы Меркель — в совместном заявлении также выразили сожаление и обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и заверили, что остаются приверженными ядерной сделке.

Сделка_4 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в министерстве обороны в Тель-Авиве Фото: REUTERS/Amir Cohen

Но надолго ли? Стоит напомнить, что еще до заключения соглашения США не стеснялись «наказывать» за нарушение санкционного режима, невзирая на границы. Например, Deutsche Bank оштрафовали на четверть миллиарда долларов за проведение операций с Ираном. А французскому BNP Paribas в 2014 году за то же самое предписали выплатить $8,9 млрд. Так что прочность европейской позиции в перспективе может оказаться под вопросом. А как следствие — и сама ядерная сделка.

Переговоры под чеканный шаг

Решение Дональда Трампа о выходе из СВПД практически совпало по времени с визитом главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху в Москву, который присутствовал 9 мая вместе с российским руководством на Красной площади во время парада Победы.

Естественно, участием в торжественной церемонии всё не ограничилось, и между израильским премьером и президентом России запланированы переговоры, которые не могут не затронуть ситуацию вокруг Ирана — тем более что Москва и Тель-Авив в данном случае оказались по разные стороны баррикад.

Как бы то ни было, за последние полгода американский слон совершает уже третий набег на ближневосточную посудную лавку. Предыдущие два — недавние удары США и их союзников по Сирии и решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Но в отличие от прежних односторонних акций эта приправлена куда большей долей волюнтаризма. Ведь, как справедливо отмечают многие лидеры, сделка по Ирану — это не только результат многолетней кропотливой работы, но и общее достижение нескольких стран, которым почему-то американцы распоряжаются по своему усмотрению, не принимая во внимание мнение других.