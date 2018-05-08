Роухани поручил ядерщикам подготовиться к возобновлению работы

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что поручил ядерщикам подготовиться к развитию атомной промышленности без ограничений в случае необходимости.

«Я дал указания организации по атомной энергии республики быть готовой начать обогащение (урана) без каких-либо ограничений, но мы будем проявлять терпение в течение нескольких недель, пока будут проводиться консультации», — приводит его слова ТАСС.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из «ядерной сделки» с Ираном и возобновляют санкции против этой страны. Он уверен, что это соглашение «не принесет мир», поскольку Тегеран продолжает заниматься разработкой атомного оружия и обогащает уран.

В ответ Роухани заявил, что Иран выполнял все обязательства, взятые на себя после заключения договора. В то же время он добавил, что рад выходу из сделки проблемного партнера.

Иран и «шестерка» международных посредников подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в июле 2015 года. Соглашение было призвано урегулировать многолетнюю ядерную проблему Тегерана. Разработанный ими план предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на страну за атомную деятельность.