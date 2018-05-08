Трамп заявил об угрозе политическому режиму в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное создание атомной бомбы поставит под угрозу существующий в Иране политический режим. Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 8 мая, в специальном обращении в Белом доме.

«В теории так называемое иранское соглашение должно было защищать Соединенные Штаты и наших союзников от безрассудства иранской ядерной бомбы — оружия, которое только поставит под угрозу выживание иранского режима», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Тегераном, а также пообещал возобновить санкции против исламской республики.

Ранее 8 мая издание New York Times со ссылкой на источники сообщило о беседе Трампа с французским лидером Эммануэлем Макроном, в которой президент США заявил о выходе Вашингтона из сделки с Ираном. В Елисейском дворце разговор опровергли.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отказ Тегерана от ядерной программы, в 2015 году. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

При этом в конце апреля израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в несоблюдении условий сделки. По его утверждению, Израиль получил огромный массив документов, подтверждающих разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад».