Прямой эфир
Сюжет:

Трамп заявил об угрозе политическому режиму в Иране

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное создание атомной бомбы поставит под угрозу существующий в Иране политический режим. Соответствующее заявление американский лидер сделал во вторник, 8 мая, в специальном обращении в Белом доме.

План без выхода
Владимир Путин призвал сохранить ядерное соглашение с Ираном на фоне угроз США выйти из сделки

«В теории так называемое иранское соглашение должно было защищать Соединенные Штаты и наших союзников от безрассудства иранской ядерной бомбы — оружия, которое только поставит под угрозу выживание иранского режима», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Тегераном, а также пообещал возобновить санкции против исламской республики.

Ранее 8 мая издание New York Times со ссылкой на источники сообщило о беседе Трампа с французским лидером Эммануэлем Макроном, в которой президент США заявил о выходе Вашингтона из сделки с Ираном. В Елисейском дворце разговор опровергли

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предусматривающий отказ Тегерана от ядерной программы, в 2015 году. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

При этом в конце апреля израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в несоблюдении условий сделки. По его утверждению, Израиль получил огромный массив документов, подтверждающих разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме рассказали о последствиях возможного выхода США из ядерной сделки
Трамп сообщил Макрону о выходе США из сделки с Ираном

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017