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В Госдуме рассказали о последствиях возможного выхода США из ядерной сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Возможный выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе осложнит отношения между Ираном и Израилем. С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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Депутат отметил, что отрицательно относится к подобному шагу, как и все страны, подписавшие соглашение. Они понимают пагубность данного решения и пытаются воздействовать на Вашингтон.

По его мнению, выход США из СВПД не только осложнит отношения между Ираном и Израилем, но и приведет к «определенной эскалации напряжения», передает «РИА Новости»

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп объявит о решении выйти из ядерной сделки во вторник, 8 мая. Кроме того, Вашингтон возобновит действие санкций против Тегерана, отмененных после подписания СВПД.

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали соглашение в 2015 году. Тегеран обязался отказаться от своей ядерной программы. В свою очередь, Евросоюз и США обещали отменить санкции.

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