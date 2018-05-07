Джонсон назвал ошибкой желание США выйти из ядерной сделки с Ираном

Глава британского МИДа Борис Джонсон считает иранскую военно-ядерную сделку лучшим способом не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом министр написал в статье для газеты The New York Times.

«Из всех имеющихся у нас возможностей гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, этот договор имеет меньше всего недостатков», — пишет глава ведомства.

Джонсон признает, что сделка имеет «слабые стороны», но выражает уверенность, что их можно исправить. Он подчеркивает, что Великобритания «действительно работает с администрацией [президента США Дональда] Трампа», а также представителями Франции и Германии.

«Если бы власти Исламской Республики решили создать ядерный арсенал, им бы потребовалось лишь несколько месяцев, чтобы произвести достаточно оружейного урана для своей первой бомбы. <…> А выполняя условия договора, Иран поместил две трети своих центрифуг на хранение и отказался от 95% запасов урана. <…> Сейчас, когда оковы на месте, я не вижу возможных выгод в том, чтобы отбросить их. Лишь Иран выиграет от отказа от ограничений на его ядерную программу», — пишет Джонсон.

При этом министр подчеркивает, что разделяет опасения Трампа по поводу «дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке» и якобы поддержке Тегераном терроризма.

«Я верю, что мы близки к той позиции, которая будет отвечать беспокойствам президента Трампа и укрепит трансатлантическое единство. На данном этапе будет ошибкой отказываться от ядерной сделки и снимать ограничения, наложенные на Иран», — заключил Джонсон.

Ту же позицию высказал британский посол в США Ким Дэррок 6 мая. По его словам, Лондон пытается предпринять действия, «которые развеют сомнения президента [Трампа]».

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Однако Трамп неоднократно призывал внести в документ изменения, угрожая выходом из сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из сделки. По его словам, Тегеран не собирается обсуждать «оборонительное вооружение» и готов к любому решению Вашингтона.

В Москве заявили, что не видят альтернативы существующей сделке. Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил возможный выход США из ядерного договора с ящиком Пандоры.