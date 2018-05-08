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Трамп сообщил Макрону о выходе США из сделки с Ираном

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп сообщил французскому коллеге Эммануэлю Макрону о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

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Издание отмечает, что Трамп также рассказал Макрону о намерении возобновить все санкции против Тегерана, которые были отменены после подписания соглашения.

По данным СМИ, Дональд Трамп объявит о планах США выйти из СВПД по иранской программе во вторник, 8 мая. Кроме того, Вашингтон возобновит действие ограничительных мер против Тегерана. Процесс их запуска займет несколько месяцев.

7 мая президент Франции сравнил возможный выход США из ядерной сделки со вскрытием ящика Пандоры. По мнению Макрона, данный шаг может привести к войне с Ираном. 

Иран и «шестерка» международных посредников, в том числе Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия, подписали в 2015 году совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно соглашению, Тегеран отказывается от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций США и Евросоюза. 

Тем не менее в конце апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в несоблюдении условий ядерной сделки. По его утверждению , в распоряжение Израиля попал огромный массив документов, подтверждающих разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад». 

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