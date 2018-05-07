Макрон заявил об угрозе войны с Ираном из-за действий Трампа

Решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном может привести к войне. С таким заявлением выступил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война», — сказал Макрон в интервью Der Spiegel.

При этом он уверен, что Трамп не намерен разжигать новый военный конфликт.

«Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну», — добавил Макрон.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании Вашингтона расторгнуть ядерное соглашение с Ираном, обвиняя Тегеран в нарушении договоренностей. Мировое сообщество призвало его не выходить из сделки. Российская сторона ранее так же, как и Эммануэль Макрон, подчеркивала, что расторжение договора чревато войной, и указывала на безальтернативность данной сделки.

О своем окончательном решении Трамп объявит не позднее 12 мая по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией, которые выразили готовность разработать поправки к ядерному договору с Ираном.

Лидер Ирана Хасан Роухани заявил о готовности страны к любому решению Трампа.

«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом, но мы готовы к любому варианту», — сказал он.

Ядерное соглашение было заключено Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года. Оно предусматривает снятие санкций ООН, ЕС и США с Тегерана при условии отказа Ирана от ядерных разработок.