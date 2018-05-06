Президент Ирана Роухани заявил о готовности к любому решению США по СВПД

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на канцелярию иранского лидера.

«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом», — сказал президент Ирана. Роухани добавил, что Исламская республика Иран готова к любому решению Вашингтона по ядерному соглашению.

«Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права», — добавил президент Ирана, отметив, что «США не смогут ничего сделать против иранского народа».

Роухани подчеркнул, что США столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку, добавляет «Газета.ру». Тегеран ни с кем не собирается обсуждать свое «оборонительное вооружение», указал лидер страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал внести в СВПД изменения, угрожая выходом из сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит альтернативы существующей сделке по иранской ядерной программе.

Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил возможный выход США из ядерного договора с ящиком Пандоры.