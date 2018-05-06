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Президент Ирана Роухани заявил о готовности к любому решению США по СВПД

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Фото: ТASS/Zuma/Ahmad Halabisaz
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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на канцелярию иранского лидера.

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«Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом», — сказал президент Ирана. Роухани добавил, что Исламская республика Иран готова к любому решению Вашингтона по ядерному соглашению.

«Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права», — добавил президент Ирана, отметив, что «США не смогут ничего сделать против иранского народа».

Роухани подчеркнул, что США столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку, добавляет «Газета.ру». Тегеран ни с кем не собирается обсуждать свое «оборонительное вооружение», указал лидер страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал внести в СВПД изменения, угрожая выходом из сделки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит альтернативы существующей сделке по иранской ядерной программе. 

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