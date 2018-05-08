Рябков исключил создание Ираном взрывного ядерного устройства

Оснований полагать, что Иран занимается созданием взрывного ядерного устройства, нет. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе поставил перед Тегераном непреодолимые заслоны для создания компонентов, которые необходимы для испытательного ядерного взрыва.

«Иран пошел на сделку добровольно, в ожидании, что договоренность ознаменуется существенным расширением возможностей для экономического, технологического сотрудничества со всеми странами», — отметил Рябков в интервью РБК.

Замглавы МИДа указал, что в настоящий момент администрация президента США Дональда Трампа, используя надуманные предлоги, пытается перечеркнуть результаты сделки. Он также призвал американские власти отказаться от необдуманных шагов в данном вопросе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике СВПД по иранской ядерной программе. Ранее газета The New York Times сообщила, что американский лидер принял решение выйти из сделки в одностороннем порядке, а также наложить на Тегеран дополнительные санкции.

Иран и «шестерка» международных посредников заключили СВПД в 2015 году. Тегеран отказался от своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.