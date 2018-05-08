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СМИ сообщают о намерении Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп планирует выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов.

По информации источников, которые знакомы с результатами переговоров лидеров Германии, Великобритании и Франции с Трампом, президент США намерен выйти из сделки с Ираном и применить дополнительные санкции, пишет ТАСС.

План без выхода
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Позволит ли американский лидер государствам Европы продолжать развитие сотрудничества с Ираном без опасений наказания со стороны США, на данный момент неизвестно.

О своем решении по поводу СВПД по ядерной программе Ирана Дональд Трамп планирует сообщить 8 мая в 14:00 (21:00 мск) в Белом доме.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Ранее Трамп неоднократно призывал внести изменения в документ и угрожал выйти из сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если сделают это.

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