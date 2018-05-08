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Китай поддержал сохранение ядерной сделки по Ирану

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Hans Zaglitsch
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Китай снова заявил о необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), достигнутого с Ираном. Официальный представитель МИД КНР обратил внимание на недавние высказывания президента США Дональда Трампа по поводу возможного выхода страны из СВПД.

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«Все заинтересованные стороны должны активизировать существующие контакты, устраняя разногласия и продолжая выполнять возложенные на них обязательства», — приводит слова дипломата ТАСС.

«Китай будет и в дальнейшем занимать объективную справедливую позицию, поддерживая с ними тесные связи ради сохранения целостного всеобъемлющего соглашения по ядерной проблеме Ирана», — сказал во вторник, 8 мая, представитель китайского МИДа. Кроме того, в МИД КНР отметили, что достигнутые договоренности одобрены Советом Безопасности ООН и имеют отношение к поддержанию мира на Ближнем Востоке.

О своем решении по поводу СВПД по ядерной программе Ирана Дональд Трамп планирует сообщить 8 мая в 14:00 (21:00 мск) в Белом доме.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. СВПД предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС. 

Трамп неоднократно призывал внести в документ изменения, угрожая выходом из сделки, другие участники СВПД уверены в необходимости сохранения соглашения.

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