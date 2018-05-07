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МИД заявил о шансе сохранить ядерную сделку с Ираном в нынешнем виде

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о наличии шансов сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) об урегулировании ядерной программы Ирана в нынешнем виде, пока Соединенные Штаты не представили новые решения.

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Дипломат отметил, что участники «шестерки», за исключением США, «действуют сейчас синхронно, в унисон».

«Пока объявления, которых все ждут, не сделаны в Вашингтоне, шансы есть. Важно, что остальные участники «шестерки» действуют сейчас синхронно, в унисон. Думаю, что в конечном итоге этот сигнал, я надеюсь, будет воспринят в Вашингтоне», — приводит слова замминистра «РИА Новости».

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Однако Трамп неоднократно призывал внести в документ изменения, угрожая выходом из сделки. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из сделки. По его словам, Тегеран не собирается обсуждать «оборонительное вооружение» и готов к любому решению Вашингтона.

В Москве заявили, что не видят альтернативы существующей сделке. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об угрозе войны с Ираном из-за действий Трампа. Глава британского МИДа Борис Джонсон считает иранскую военно-ядерную сделку лучшим способом не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. 

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