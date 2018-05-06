Посол Британии рассказал о попытках убедить Трампа остаться в СВПД

Власти Великобритании пытаются убедить президента США Дональда Трампа не выходить из иранской военно-ядерной сделки. Об этом заявил британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок.

«У нас есть несколько идей, кажется, что мы сможем найти подход, предпринять некоторые действия, которые развеют сомнения президента [Трампа]», — сказал посол в эфире CBS.

По его словам, Трамп «обоснованно обеспокоен действиями Ирана в регионе, которые негативны и наносят ущерб безопасности и стабильности».

«Ему (Трампу — iz.ru) не нравится, что договор не распространяется на ракеты. Он недоволен сроками действия ограничений на ядерную деятельность, он считает, что условия проведения инспекций должны быть более жесткими», — объяснил Дэррок.

Дэррок отметил, что британская сторона оценивает соглашение как «хорошее», но не «идеальное», в связи с чем Лондон рассматривает альтернативные решения.

«У нас осталось несколько дней, чтобы попытаться найти выход из ситуации», — заключил посол.

В 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной программы Тегерана. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предусматривает снятие с Ирана санкций ООН, США и ЕС.

Однако американский лидер Дональд Трамп неоднократно призывал внести в документ изменения, угрожая выходом из сделки. Как стало известно 6 мая, помощники президента США наняли шпионов для поиска компромата на людей из администрации его предшественника Барака Обамы, которые способствовали переговорам по СВПД. Разоблачающую информацию планируется использовать для дискредитации соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США пожалеют, если выйдут из сделки. По его словам, Тегеран не собирается обсуждать «оборонительное вооружение» и готов к любому решению Вашингтона.

В Москве заявили, что не видят альтернативы существующей сделке. Президент Франции Эммануэль Макрон сравнил возможный выход США из ядерного договора с ящиком Пандоры.